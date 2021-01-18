Регулятор планує знизити тарифи на розподіл газу для низки компаній

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП) планує 19 січня схвалити рішення про зниження тарифів на розподіл газу для низки операторів газорозподільних мереж.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідний проєкт постанови про перегляд тарифів.

Йдеться, зокрема, про перегляд тарифів "Лубнигазу", "Гадячгазу", "Закарпатгазу" та ще 11 компаній - розгляд проєкту запланований на 19 січня.

"Згідно з обґрунтуванням до проєкту постанови, таке рішення комісія має намір прийняти, враховуючи численні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу", - йдеться у повідомленні.

Якщо проэкт постанови затвердять, найбільше тарифи на 2021 рік знизяться для ТОВ "Газовик" - майже на 30%, для АТ "Лубнигаз" - на 27%, найменше - для ПАТ "Гадячгаз" - на 3,5%.

Загалом, як і анонсував прем'єр Денис Шмигаль, тарифи на розподіл газу на 2021 рік планують затвердити на рівні не вище 1,79 грн/куб. м.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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