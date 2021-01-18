Держрегулювання ціни на газ не порушує умов МВФ – Милованов

Позаштатний радник голови Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що постанова про ручне регулювання ціни на газ, яка втратить чинність через 2 місяці, не суперечить умовам співпраці з МВФ, оскільки спецзобов'язання не повертаються, а "архітектуру" реформи газового ринку не руйнують.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, різниця між ціною газу у "Нафтогазу" і облгаззбутами після скасування ПСО зросла з 5% в липні до 40-47%.

"А що ж ринок? Клієнти ж мають перейти до Нафтогазу та інших торговців, які постачають газ за нижчою ціною. З першого по третій квартал 2020 року, доля Регіональної газової компанії (облгаззбути, що продають з націнкою 40-47%) зросла на кілька відсотків. А доля Нафтогазу та інших торговців зменшилась. В останній час доля Нафтогазу почала збільшуватись, але вона складає менше біля 5%. Ринкові механізми не працюють. Це питання до дизайну реформи, до регуляторів, до правоохоронних органів", - зазначає Милованов.

"Інфраструктура ринку газу не змінюються. Постанова втратить чинність через два місяці і вся архітектура реформи буде така сама як і раніше. За цей час потрібно підготувати структурні законодавчі зміни для припинення зловживань на ринку газу приватними компаніями", - додав він.

Милованов підкреслив, що рішення про тимчасове запровадження фіксованої ціни на газ не порушує умови МВФ.

"ПСО не повертається, Нафтогаз не змушують віддавати газ приватним компаніям дешево, архітектуру реформи не руйнують. Навпаки, припиняють зловживання на ринку газу через державне регулювання.

Але потрібно включити більш системні механізми боротьби з зловживаннями, які працюють трошки довше. Сподіваюсь, ці кілька місяців паузи з зловживаннями, які надасть державне регулювання, дозволять підготувати та впровадити системні зміни", - додав радник Єрмака.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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Економічна правда