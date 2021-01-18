Шмигаль: В уряді впевнені в успіху консультацій з МВФ щодо газу

Кабмін та "Нафтогаз України" проводять активні консультації з місією МВФ щодо заходів держрегулювання на газовому ринку і впевнені в успіху цих переговорів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Звичайно, вони (місія МВФ - ред.) будуть очікувати виходу кінцевого документа, щоб переконатися, що ми дійсно повертаємося до тарифного регулювання. Я впевнений, що місія МВФ завершить свою роботу в Україні, і ми будемо рухатися з ними далі так, як і планували", - запевнив прем'єр.

За його словами, обмеження ціни на газ для населення в 6,99 грн за куб. м. вводиться тимчасово - на два місяці - у зв'язку з існуючими перекосами на ринку, але не є поверненням до режиму спецзобов'язань, від якого Україна відмовилася в рамках програми поточної співпраці з МВФ stand by.

Прем'єр також розповів, що з МВФ обговорюється перехід від місячного контракту на поставку газу до річного, як контрактом за замовчуванням, оскільки побутові споживачі звикли до фіксованого тарифу.

"Ці аргументи також сприйняті Фондом. З ними також спілкувався "Нафтогаз" і запевнив, що покладання спеціальних обов'язків не відбувається, і неринкових механізмів ми не використовуємо. Тому вважаю наше співробітництво абсолютно конструктивним", - вважає Шмигаль.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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