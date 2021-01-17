Новини вихідних: “Північний потік - 2” втрачає партнерів, регуляція цін на газ

Про "Північний потік - 2". Найбільша швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовився від участі у проєкті "Північний потік-2" щоб не потрапити під нові санкції США.

Про "Мотор Січ". У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Про накопичувальні пенсії. Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Про регуляцію ціни на доставку газа. Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що поряд з обмеженням ціни газу до 6,99 грн/куб. м, також буде обмежений розмір тарифу на розподіл газу - до 1,79 грн/куб. м.

Про регуляцію ціни на газ. У понеділок Кабінет міністрів планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.