Санкції в дії: швейцарська компанія вийшла з проєкту Північний потік-2

Найбільша швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовився від участі у проєкті "Північний потік-2" щоб не потрапити під нові санкції США.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела

Деталі: Надана Zurich Insurance страховка мала б покривати будівництво газопроводу.

Страхова компанія після застережень США покинула російський проєкт слідом за двома іншими європейськими компаніями – норвезьким сертификатора DNV GL і датським консультантом Ramboll.

За даними Bloomberg, рішення Zurich Insurance пов'язане з загрозою опинитися під обмеженнями США. Нові американські санкції спрямовані проти тих, хто забезпечує "Північному потоку-2" технічну сертифікацію і страхування. Йдеться про санкції, які набрали чинності після прийняття оборонного бюджету США на 2021 рік.

Офіційний представник Zurich Insurance відмовився коментувати Bloomberg цю інформацію, пославшись на конфіденційність.

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Нагадаємо:

Про те, що Zurich Insurance загрожують санкції через участь в проекті, агентству Reuters раніше говорило джерело в американському уряді. За його словами, влада США закликала компанії покинути проєкт, "поки не стало надто пізно".

13 січня стало відомо, що ще один підрядник "Газпрому" відмовився брати участь в добудові "Північного потоку-2": датська компанія Ramboll вийшла з проєкту, щоб не потрапити під санкції США.

На початку січня норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу через нові санкції США.