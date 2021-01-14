Марченко про боротьбу з контрабандою на Митниці: Не сказав би про великі успіхи

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не вважає, що у боротьбі з контрабандою на митниці вдалося досягти великих успіхів.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я б не сказав, що у нас є тут великі успіхи. Вони (успіхи - ред.) були перманентні. Проблема була у чому? Не закріпили ці успіхи", - визнав Марченко.

За його словами, обсяг тіньового сектору економіки України за різними підрахунками коливається від 30 до 50%.

"До 2-3 млрд грн на місяць ми мали б більше надходжень, якщо б подолали корупцію і контрабанду", - додав міністр.

Він також підкреслив, що контрабанда є системною проблемою на лише митниці, але і правоохоронних органів, прикордонників, СБУ.

"Одним управлінським рішенням її подолати неможливо", - резюмував Марченко.

Нагадаємо:

18 листопада Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.

Економічна правда