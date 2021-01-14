Марченко пояснив часту зміну керівників Митниці
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дуже складно знайти менеджерів, які відповідають вимогам, висунутим до керівництва Митниці.
Про це він сказав в інтерв'ю на Радіо НВ.
За словами міністра, від новопризначеного керівника митниці вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: наповнення бюджету і трансформація відомства.
"Ніхто не буде толерувати корупцію на митниці, контрабанду і все інше. І чекати поки там пояснення, що "от ми ж реформами займаємося". Ні, ніхто таких шансів не дає, особливо зараз", - сказав Марченко.
"Якщо ми говоримо про чинних митників - до них є багато запитань. До їх попередньої роботи, з ким вони працювали… Шлейф за кожним стоїть досить таки специфічний", - додав він.
Марченко також зазначив, що без "порядку" та чіткого виконання завдань система "сама себе починає садити в теплу ванну".
"Всім все добре, єдине що страждає - державний бюджет", - сказав міністр.
Марченко додав, що 2020 року план для митниці знизили через змінення макропоказників.
"Бюджет початковий базувався на одних макропоказниках, але в зв’язку з пандемією ці показники були переглянуті в сторону зменшення", - пояснив він.
Нагадаємо:
18 листопада Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.
У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.
Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.
23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.
Економічна правда
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