Питання тарифів на газ та електроенергію вирішать наприкінці січня - Верховна Рада

Запропоновані Кабміном заходи щодо тарифів на електроенергію та держрегулювання цін на газ обговорюватимуть 25 та 26 січня.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

13 січня у парламенті відбулася нарада ініційована головою Верховної Ради Дмитром Разумковим щодо врегулювання ситуації з тарифами на газопостачання та електроенергію для населення.

До неї були залучені представники парламентських фракцій, профільних відомств та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За результатами наради було вирішено заслухати прем’єр-міністра з доповіддю щодо ефективності запропонованих урядом заходів для врегулювання ситуації з підвищенням тарифів. Це відбудеться на Погоджувальній раді 25 січня, а також на пленарному засіданні парламенту 26 січня.

"Тарифоутворення - це зона відповідальності Кабінету Міністрів. На жаль, парламент не може перебирати на себе не свої функції. Але нам потрібно напрацювати єдину концепцію врегулювання. Важливо, щоб всі громадяни нашої держави розуміли, як це буде відбуватися", - зазначив Разумков.

Йдеться про можливе запровадження держрегулювання цін на газ на період карантину, але не довше, ніж триватиме поточний опалювальний сезон. Також "планується монетизувати пільги на споживання електроенергії для опалення".

Нагадаємо:

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Зниження цін на газ на понад 30%, яке очікується в лютому, запроваджено з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Кабінет Міністрів позбавив жителів міст, які розташовані в 30 кілометровій зоні від АЕС, 30% знижки на електроенергію.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запевнили, що якнайшвидше вирішать питання тарифів на електроенергію для жителів міст, що розташовуються у тридцятикілометровій зоні від АЕС.

Економічна правда