Уряд поверне пільги на електроенергію за розташування у зоні 30 кілометрів від АЕС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запевнили, що якнайшвидше вирішать питання тарифів на електроенергію для жителів міст, що розташовуються у тридцятикілометровій зоні від АЕС.

Про це звітує депутат Денис Герман за результатами робочої зустрічі з нардепами, прем’єр-міністром та в.о. міністра енергетики.

"Пропонувалось декілька варіантів повернення цього тарифу: через субсидію та через окремий тариф", - коментує він. За словами Германа, більшість схиляється саме до тарифу.

Йдеться передусім про міста Нікополь, Марганець та Покров, що відмовилися від централізованого опалення, а отже більше залежні від тарифів на електроопалення.

Так, 13 січня під час засідання Кабмін Денис Шмигаль також доручив Мінфіну та Мінсоцполітики спрямувати субсидії для тих, хто використовує електроенергію для опалення.

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів позбавив жителів міст, які розташовані в 30 кілометровій зоні від АЕС, 30% знижки на електроенергію.

Економічна правда