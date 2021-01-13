Курс валют на 13 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 січня котирування гривні до долара на вікритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,00 - 28,02 гривні;
Євро – 34,18 - 34,20 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,96 – 28,21 гривні. Євро купують по 33,84 гривні, продають по 34,33 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,08 - 28,18 гривні, євро - 34,04 - 34,22 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.
12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua