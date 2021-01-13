Курс валют на 13 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 січня котирування гривні до долара на вікритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,00 - 28,02 гривні;

Євро – 34,18 - 34,20 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,96 – 28,21 гривні. Євро купують по 33,84 гривні, продають по 34,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,08 - 28,18 гривні, євро - 34,04 - 34,22 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Економічна правда