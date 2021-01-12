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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

Вівторок, 12 січня 2021, 19:35
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,08 грн (на 12 січня - 34,28 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Економічна правда

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