Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення
Вівторок, 12 січня 2021, 19:35
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,08 грн (на 12 січня - 34,28 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.
12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Економічна правда
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