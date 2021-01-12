Гривня стабільна на закритті міжбанку

12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,03 - 28,05 гривні;

Євро – 34,05 - 34,07 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,01 – 28,24 гривні. Євро купують по 33,88 гривні, продають по 34,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,11 - 28,21 гривні, євро - 34,06 - 34,15 гривні.

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Економічна правда