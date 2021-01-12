Гривня стабільна на закритті міжбанку
12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,03 - 28,05 гривні;
Євро – 34,05 - 34,07 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,01 – 28,24 гривні. Євро купують по 33,88 гривні, продають по 34,31 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,11 - 28,21 гривні, євро - 34,06 - 34,15 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні
12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
11 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua