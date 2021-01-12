Новини 12 січня: брак вугілля на складах ТЕС, Маска запросили в Україну

Про брак вугілля на складах ТЕС. На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Про запрошення Маска в Україну. Президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска.

Про гроші з "ковідного" фонду. Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Про товарообіг України. Загальний товарообіг в України становить 103,4 млрд доларів за 2020 рік, найбільше скоротився імпорт - його обсяги скоротилися на 10,3% проти 2019 року.

Про нову формулу ціни на газ. Міністерство енергетики пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів рівнем "хаб мінус" з додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.

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