У 2020 році з "ковідного" фонду використали 89% коштів

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Станом на 31 грудня 2020 року з "ковідного" фонду використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн із загального фонду держбюджету (89%). Також використано 2,4 млрд грн з 6,4 млрд грн спеціального фонду (44%).

На охорону здоров’я було передбачено 22,4 млрд грн, з яких використали 87% (19,4 млрд грн).

На соціальний захист використано 12,8 млрд грн (73,5%) з 17,4 млрд грн коштів загального фонду державного бюджету.

Усі 100% передбачених 4,5 млрд грн коштів використали "на забезпечення правопорядку".

"На стимулювання економіки використано 26,4 млрд грн з 27 млрд грн за загальним фондом бюджету, або 98%. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення – 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень", - додають у Мінфіні.

За спеціальним фондом держбюджету 5 млрд грн передбачено на одноразові "карантинні" виплати особам, які можуть втратити доходи через обмеження. З цих коштів використано 55,5%, або 2,8 млрд грн.

Ще 1,4 млрд грн спецфонду передбачено на закупівлю вакцин проти COVID-19.

"Використання коштів спеціального фонду державного бюджету триватиме в 2021 році", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

Кабмін 23 грудня на позачерговому засіданні схвалив постанову, якою перерозподілив 1,4 мільярда гривень з "коронавірусного" фонду Міністерству охорони здоров’я на закупівлю вакцин.

Економічна правда