Суд відмовився знімати арешт з акцій "Мотор Січ"

Шевченківський райсуд м. Києва відхилив клопотання інвесторів ПАТ "Мотор Січ" щодо зняття арешту з акцій компанії.

Про це повідомляє Liga.net.

Інвестори ПАТ "Мотор Січ" "Business House Helena" та Skyrizon звернулися до суду з клопотанням щодо зняття чотирьох однотипних арештів з акцій "Мотор Січ" .

Зазначається, що адвокат "Business House Helena" Олександр Максименко клопотав щодо виклику до суду президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та низки держслужбовців. За їхньої участі були підписані документи щодо відкриття кримінальної справи та арешту акцій.

Суд клопотання відхилив.

Під час засідання слідчий у справі зазначив, що керівництво "Мотор Січ" зверталося до президента України та СБУ з проханням захистити компанію від втручання іноземних інвесторів. Слідчий прокурор заявив, що арешт накладено законно та немає підстав для його зняття.

Нагадаємо:

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.