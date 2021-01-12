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Ціна на газ в Європі підскочила на 10% за день

Вівторок, 12 січня 2021, 09:55
 

Спотові ціни на газ зустріли новий тиждень, який повинен принести Європі температурний мінімум за сезон, найсильнішим зростанням – найбільш різким за цю зиму.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Ціна газу на голландському хабі TTF (контракт "на добу вперед") з поставкою 12 січня зросла до 284 доларів за тисячу кубометрів після попереднього піку в 258 доларів з постачанням 11 січня. Зростання становило понад 10% - це найбільший стрибок котирувань з початку зими.

Досягнута ціна є максимальним значенням за останні 2 роки і 2 тижні - з 28 грудня 2018 року.

У занесеній снігами Іспанії, яка 8 січня здивувала всіх злетом ціни на місцевому газовому хабі PVB до 660 доларів за тисячу кубів, ціна відкотилася до 379 доларів.

Початок 2021 року в Європі видався набагато холоднішим 2020 року, і температурний прогноз до середини січня істотно нижчий, ніж в три попередні теплі зими.

При цьому український газотранспортний коридор залишається недовантаженим. "Газпром" може прокачувати в січні через Україну понад 150 млн куб. м на добу (110 млн куб. м - довгострокова бронь і 41,6 млн куб. м на добу - додаткове місячне бронювання). Однак з початку року "Газпром" качає через Україну не більше 124 млн куб. м на добу. У грудні 2020 року "Газпром" в добу прокачував через Україну 183 млн куб. м на день.

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Нагадуємо:

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Міністерство енергетики пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів рівнем "хаб мінус" з додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.

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газ Європа тарифи ціни

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Економічна правда
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