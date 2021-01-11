Курс валют на 11 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

11 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;

Євро – 34,41 - 34,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,18 – 28,45 гривні. Євро купують по 34,19 гривні, продають по 34,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,32 - 28,40 гривні, євро - 34,39 - 34,57 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 28,28 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Економічна правда