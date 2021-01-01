Гривня за рік сильно впала до долара та євро

Офіційний курс гривні до долара за 2020 календарний рік знизився на 19,3% з 23,69 гривні 1 січня 2020 року до 28,27 гривні 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Національного банку.

Найвищий курс гривні до долара у 2020 році було зафіксовано 1-7 січня – 23,69 гривні. Найнижчий – 28,6 гривні – 4 листопада.

Офіційний курс євро станом на 1 січня 2021 року становить 34,74 гривні, тоді як рік тому становив 26,42 гривні.

За рік гривня послабилась до європейської валюти на 31,5%.

Нагадуємо:

За 2019 календарний рік офіційний курс гривні до долара підвищився на 16,9%, до євро – на 20%.

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Олександр Колесніченко, ЕП