Приватбанк судиться з банком в Ізраїлі через Коломойського і 600 мільйонів доларів

Приватбанк подав позов проти одного з найбільших банків Ізраїлю – Ізраїльського Банку Дисконт – через підозру у сприянні шахрайським діям колишніх власників української фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

"18 грудня 2019 року ПриватБанк подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду м. Тель-Авіва, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол, що були незаконно виведені з Приватбанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку Israel Discount Bank", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Приватбанк звернувся до ІБД з позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв’язку зі сприянням ІБД "незаконному привласненню грошових коштів Приватбанку та порушення своїх обов’язків, дозволивши здійснення очевидно шахрайських перерахувань коштів на банківський рахунок ІБД в Ізраїлі, та за невчинення жодних дій для відмови або блокуванні таких операцій, незважаючи на безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів".

"Приватбанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання ІБД, та визнав важливість розгляду позову Приватбанку без невиправданих зволікань та без прив'язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених Приватбанком через інші шахрайські схеми", - повідомляє пресслужба.

Тепер ІБД зобов’язаний надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до виведення з Приватбанку понад 600 млн дол шляхом їх перерахування на банківський рахунок, відкритий в ІБД.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда