Виплата ФОП на дітей: в Мінсоці розповіли, як отримати допомогу

Уряд відновив виплату допомоги на дітей фізичним особам‒підприємцям І та ІІ груп віком до 10 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі.

Для фізичних осіб-підприємців, які не звертались за даною виплатою, необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом документів у паперовій формі:

- копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років; - довідкою з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); - копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства); - копією рішення районної, районної у Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В якості альтернативи Міністерство пропонує заповнити електронну заяву з фотокопіями відповідних документів.

Розмір виплат на кожну дитину встановлений в розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей у віці від 6-ти до 10-ти років - 2 218 грн.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Також Рада підтримала президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи та №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда