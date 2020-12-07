Зеленський підписав закони про допомогу населенню та бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий раніше Верховною Радою закон щодо підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень.

Про це повідомляється на сайті Президента.

Йдеться про три закони.

Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";

Закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Цими законами впроваджується низка заходів з підтримки населення на час дії карантину. Зокрема - списання частини боргів, одноразова фінансова допомога, "податкові канікули" тощо.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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Економічна правда