НБУ видав 6 банкам майже 1 мільярд короткого рефінансу

На аукціоні 4 грудня Нацбанк надав 6 банкам 999,7 млн грн рефінансування під 6% річних терміном до 84 днів.

Про це йдеться у даних НБУ.

"04.12.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 6 банків на 997,7 млн грн за процентною ставкою 6% річних", - прозвітував регулятор.

Нагадаємо:

На аукціоні 27 листопада Нацбанк надав 4 банкам 5,785 млрд грн рефінансу під 6% річних терміном до 84 днів.

Нацбанк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.