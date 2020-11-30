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НБУ видав 4 банкам майже 6 мільярдів короткого рефінансу

Понеділок, 30 листопада 2020, 11:10
 

На аукціоні 27 листопада Нацбанк надав 4 банкам 5,785 млрд грн рефінансу під 6% річних терміном до 84 днів.

Про це свідчать дані НБУ.

"27.11.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на 5785 млн грн за процентною ставкою 6% річних", - йдеться у повідомленні регулятора.

Нагадаємо:

Нацбанк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.

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НБУ рефінансування банки

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