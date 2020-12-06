Новини вихідних: Північний потік та арбітраж проти України по "Мотор Січ"

Про Північний потік - 2. Посольство США в Берліні закликало уряд Німеччини призупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Напередодні стало відомо, що з 5 грудня у водах Німеччини має відновитися укладання труб для газопроводу "Північний потік-2".

Про закони для допомоги підприємцям. Голова парламенту Дмитро Разумков підписав низку законів для допомоги підприємцям під час дії карантинних обмежень.

Про "Мотор Січ". Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Про Бахматюка. За словами колишнього глави VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка, спочатку була ідея передачі його банку державному "Укргазбанку" з внесенням 200 мільйонів доларів від акціонера.

Про майбутні професії. За прогнозом аналітиків-економістів в 2025 році автоматизація праці і технології приведуть до зникнення 85 млн робочих місць, а й створять 97 млн ​​нових.