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Посольство США у Німеччині закликало зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Неділя, 6 грудня 2020, 10:00

Посольство США в Берліні закликало уряд Німеччини призупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Зараз настав час для Німеччини і ЄС закликати до мораторію на будівництво трубопроводу", - сказала тимчасово повірена посольства США в Берліні Робін Куінвілл.

"Це стане чітким сигналом про те, що Європа більше не сприймає зловмисної поведінки Росії", - додала вона.

Дипломатка додала, що трубопровід є не просто економічним проєктом, а політичним інструментом Кремля, щоб обійти Україну і розділити Європу.

Будівництво трубопроводу в Балтійському морі було зупинено в кінці минулого року через загрозу санкцій США, хоча Росія пообіцяла продовжити будівництво сама.

Будівельні роботи на 2,6-кілометровій ділянці трубопроводу можуть поновитися в ці вихідні після того, як влада Німеччини дозволили будівництво до кінця року.

Раніше повідомлялося, що влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія планує створити спеціальний фонд, який будуть використовувати для продовження будівництва російського газопроводу в обхід санкцій США.

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2"

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CША Північний потік

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