Лещенко про борг "Укрзалізниці" перед ЄБРР: Це не та сума, яка є критичною

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що на сьогодні борг "Укрзалізниці" перед ЄБРР становить 9 млн євро, але, за його словами, це не та сума, яка є критичною для УЗ.

Про це він написав у Facebook.

"Дозвольте всіх заспокоїти. На сьогоднішній день борг Укрзалізниці перед ЄБРР становить 9 мільйонів євро. Це не та сума, яка є критичною для УЗ.

Так само Укрзалізниця розраховує отримати 150 мільйонів євро від ЄБРР на електрифікації ділянки Долинська-Миколаїв, що має значно покращити логістику вантажів у напрямку портів", - зазначив Лещенко.

За його словами, фінансовий стан УЗ справді складний.

"Але в першу чергу через:

а) збитковість пасажирських перевезень (нижче рентабельності в два з гаком рази, мінус 12 млрд в 2019 році),

б) необгрунтований податок на землю в місцеві бюджети (мінус 3,5 млрд),

в) занижені тарифи для олігархів на перевезення певної категорії вантажів та навіть порожніх вагонів після них (недоотримано 4,4 млрд),

г) борг за перевезення пільговиків (2,3 млрд),

ґ) борг за перевезення школярів/студентів, за яких не розрахувалося Міносвіти (1,1 млрд грн).

Менеджмент компанії вживає заходів для підвищення ефективності. Наприклад, закупівля дизеля б'є всі цінові рекорди - уже рік УЗ закупляє його значно нижче оптового ринку. Готується перехід на рамкові контракти на моторні масла та вугілля", - додав він.

"Але цей плюс ніколи не перекриє мінус, який нарощується через те, що компанію призначили на роль рятівного кола для всіх, від олігархів до місцевих еліт. Час ухвалити рішення, які дадуть УЗ більше кисню в легені", - заявив також Лещенко.

Нагадаємо:

Колишній заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань пропонує віддати 10% акцій АТ "Укрзалізниця" Європейському банку реконструкції та розвитку, звільнивши компанію від обслуговування фінансових боргів.

У січні-червні 2020 року УЗ отримала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток склав 1,065 млрд грн.

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.

ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці".

Економічна правда