"Укрзалізниця" закінчить рік із збитками 12-14 мільярдів – Жмак

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.

Про це на брифінгу заявив голова правління УЗ Володимир Жмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Моє персональне бачення: ми закінчимо цей рік зі збитками на рівні 12-14 млрд грн", - підкреслив Жмак.

За його словами, компанія розраховує на підтримку міжнародних фінансових інституцій.

"Ми розраховуємо на наших партнерів з фінансового сектора. В першу чергу, міжнародних фінансових інституцій", - додав він.

У січні-червні 2020 року УЗ отримала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток склав 1,065 млрд грн.

При цьому чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року склав 35,623 млрд грн (-19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).