НБУ видав банкам понад 3,5 мільярда гривень рефінансу

Нацбанк за результатами тендеру 31 грудня задовольнив заявки 3 банків щодо рефінансування на суму 3,56 млрд грн терміном до 86 днів за ставкою 6%.

Про це свідчать дані регулятора.

"Національний банк України повідомляє, що 30.12.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 86 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 3 556,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацбанк за результатами тендеру 24 грудня задовольнив заявки 2 банків щодо рефінансування на суму 5,16 млрд грн терміном до 84 днів за ставкою 6%. Тоді Ощадбанк отримав 5 млрд грн рефінансу, "МТБ банк" - ще 160 мільйонів гривень.

На аукціоні 18 грудня 5 банків отримали 9,26 млрд грн короткочасного рефінансування від НБУ, зокрема, Ощадбанк отримав 8 млрд грн терміном до 84 днів під 6% річних.

Національний банк на тендері з підтримки ліквідності банків 11 грудні сумарно видав 20 банкам 11,11 млрд рефінансування строком до 84 днів та 1820 днів.

Економічна правда