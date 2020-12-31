"Нафтогаз" хоче виставити на біржу від 15% видобутого газу

НАК "Нафтогаз України" надав пропозицію Антимонопольному комітету щодо продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу, АМКУ її схвалив.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Цю пропозицію компанія надала АМКУ під час процедури отримання дозволу на купівлю ТОВ "Надра Юзівська".

"Розрахунок 15% обсягів здійснюється без врахування ресурсу газу, що реалізується в межах спеціальних обов’язків на виконання статті 11 Закону України "Про ринок природного газу", - йдеться у повідомленні.

Так, АМКУ схвалив пропозиції "Нафтогазу". У компанії зазначають, що частку газу виставлять на продаж після завершення процесу концентрації - до початку видобування вуглеводнів на Юзівській площі.

У "Нафтогазі" кажуть, що, якщо компанія суттєво збільшить обсяги видобування після розробки надр на площі, продаж частки газу на біржі зменшить потенційні ризики для конкуренції.

Нагадаємо:

18 грудня НАК "Нафтогаз" та НАК "Надра України" підписали необхідні договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська".

Юзівська площа має території у 8 тисяч квадратних кілометрів у межах Донецької та Харківської областей. "Надра України" оцінює потенціал площі у понад 3 трильйони кубічних метрів умовного палива, а річний видобуток прогнозується на рівні 10-20 мільярдів кубічних метрів.

Секретаріат Європейської Спільноти вважає, що виведення ПАТ "Укргазвидобування" ("дочка" "Нафтогазу") на біржу забезпечить рівний доступ до ресурсу на ринку.

Раніше колишній т.в.о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що для підвищення конкуренції на ринку газу необхідно забезпечити вихід ПАТ "Укргазвидобування" ("дочка" "Нафтогазу" - ред.) на біржу.

Громадська рада Нацкомісії з тарифів пропонує Кабміну зобов’язати два підприємства зі структури НАК "Нафтогаз" продавати газ для потреб населення на Українській енергетичній біржі.

Економічна правда