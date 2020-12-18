"Надра України" передала "Нафтогазу" права на розробку Юзівської площі

18 грудня НАК "Нафтогаз" та НАК "Надра України" підписали необхідні договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та голова правління "Надра України" Тарас Кузьмич підписали договори щодо купівлі-продажу частки у статутному капіталі "Надра Юзівська". Саме НАК "Надра України" володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці.

Першим договором визначається купівля "Нафтогазом" 99% статутного капіталу у ПАТ "Надра України", другим - купівля ще 1% у його "дочки" - "Українського геологічного науково-виробничого центру".

Для повноцінного набуття "Нафтогазом" права на частку у статутному капіталі потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію.

"Після завершення офіційних процедур ми будемо готові в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками", — зазначив керівник Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 16 грудня затвердив розпорядження щодо купівлі НАК "Нафтогаз України" 100% статутного капіталу у ТОВ "Надра Юзівська", чий потенціал перевищує 3 трильйони куб. м умовного палива.

Юзівська площа має території у 8 тисяч квадратних кілометрів у межах Донецької та Харківської областей. "Надра України" оцінює потенціал площі у понад 3 трильйони кубічних метрів умовного палива, а річний видобуток прогнозується на рівні 10-20 мільярдів кубічних метрів.

У 2013 році ТОВ "Надра Юзівська" підписали угоду про розподіл продукції з компанією Shell. Остання вийшла з угоди у 2015 році.

У 2016 році нідерландська Yuzgaz перемогла у конкурсі. У грудні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проекту в особі словацької Nafta a.s.

У грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., що належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проекті.

Економічна правда