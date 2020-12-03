Новий глава "Укроборонпрому": Проаналізую ефективність кожного співробітника

Новопризначений гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв поки не готовий коментувати кадрові рішення, але буде аналізувати ефективність кожного співробітника концерну.

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Розуміючи, що, скоріше за все, ви будете ставити питання щодо кадрового забезпечення трансформації "Укроборонпрому", я сьогодні не готовий коментувати кадрові рішення, я не був ще в "Укроборонпромі" після оприлюднення указу про моє призначення.

Я проаналізую ефективність кожного співробітника, який сьогодні працює в команді "Укроборонпрому" і підприємств концерну, а також - доцільність перебування на посаді людей з точки зору їх результативності і потрібності для реалізації цієї реформи", - сказав Гусєв.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Із липня 2019 року він очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. 2 грудня Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

5 жовтня президент звільнив із посади генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків директора концерну.

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Передбачалось, що у результаті реформи держконцерну "Укроборонпром" створять 6 галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну, а сам "Укроборонпром" ліквідують.

Економічна правда