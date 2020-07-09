Президент: Максимум у вересні у нас буде окремий міністр агрополітики

Президент Володимир Зеленський заявив, що "максимум у вересні" в Україні буде окремий міністр сільського господарства.

Про це він сказав під час зустрічі з бізнесом Волинської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, чи встигнемо ми. У нас залишився один сесійний тиждень - саме наступний. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра та створити міністерство так швидко.

Але максимум у вересні, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо, в нас буде окремий міністр сільського господарства", - розповів президент.

Нагадуємо:

В кінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила запропонований прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабінету міністрів, в якому Мінагропрод об'єднали з Міністерством розвитку економіки і торгівлі.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром 17 січня цього року заявив про необхідність розділити деякі міністерства, серед яких і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Тимофій Милованов, який очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу.