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У 2021 році Україна повинна погасити 16 мільярдів доларів держборгу

Понеділок, 28 грудня 2020, 17:05
 

Сума погашення держборгу України у 2021 році становить16 мільярдів доларів - це майже вдвічі більше річної суми погашення у 2022 і 2023 роках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані презентації Мінфіну.

Із загальної суми в 16 млрд доларів 8,2 млрд доларів - погашення за внутрішнім боргом, 3,4 млрд доларів - за зовнішнім, 2,7 млрд доларів - обслуговування внутрішнього боргу, 1,8 млрд доларів - зовнішнього.

У наступні роки виплати за держборгом будуть знижуватися до 8,6 млрд доларів у 2022 році, 8,9 млрд - у 2023-му, йдеться в презентації.

"Далі погашення держборгу складуть 10,1 млрд дол у 2024-му і 8,1 млрд дол у 2025-му відповідно.

Нагадаємо:

За 11 місяців 2020 року на погашення держборгу Україна вже витратила 357,4 млрд грн - кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.

Раніше повідомлялось, що за січень-листопад 2020 року держбюджет виконано із дефіцитом 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду цього періоду у сумі 236,9 млрд гривень.

Кабмін завершує бюджетний рік із оптимізмом та забезпечить фінансування усіх виплат з держбюджету для людей, а бюджет-2021 є реалістичним і збалансованим, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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Мінфін державний борг

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