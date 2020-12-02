За 11 місяців держбюджет зведено з дефіцитом у 117 мільярдів

За січень-листопад 2020 року держбюджет виконано із дефіцитом 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду цього періоду у сумі 236,9 млрд гривень.

Про це повідомляє Мінфін із посиланням на дані Державної казначейської служби.

За оперативними даними Держказначейства, у листопаді до загального фонду держбюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2% або +5 млрд грн.

Повідомляється, що за січень-листопад 2020 року при розписі 802,6 млрд грн до бюджету надійшло 805,9 млрд грн, виконання становить 100,4%, або +3,3 млрд гривень.

Видатки за загальним фондом за 11 місяців року, за даними ДКСУ, становили 940,6 млрд грн, або 90,3% від розпису звітного періоду.

"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період.

Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року склали 275,6 млрд грн (78,3 % від плану)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування - 117,3 млрд грн (94,6% плану).

Нагадаємо:

Державний бюджет за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом в 40 мільярдів гривень, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 51 мільярд гривень.

За 9 місяців 2020 року (січень - вересень) держбюджет України зведений з дефіцитом 81,725 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 93,59 млрд грн.

Дефіцит держбюджету за січень-жовтень склав 112 млрд грн, зокрема загального фонду - 120,5 млрд грн.

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Економічна правда