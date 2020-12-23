Шмигаль: Бюджетний рік ми закінчуємо з оптимізмом

Кабмін завершує бюджетний рік із оптимізмом та забезпечить фінансування усіх виплат з держбюджету для людей, а бюджет-2021 є реалістичним і збалансованим.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Укотре хочу запевнити що бюджетний рік, попри велику кількість викликів, ми завершуємо з оптимізмом, уряд забезпечить фінансування усіх виплат з держбюджету для людей.

Тільки за грудень Мінфін змогло залучити більше 73 млрд грн на аукціонах ОВДП. Також надійшло більше 600 млн євро по договору про макрофінансову допомогу від ЄС. На казначейському рахунку сьогодні є достатня ліквідність для забезпечення усіх необхідних платежів", - сказав Шмигаль.

"Наприклад, вчора для погашення заборгованості із зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств було перераховано 541 млн грн.

Це друга частина суми в 1,4 млрд грн, що була передбачена на виплату боргу із зарплати гірникам державних шахт. Першу частину цієї суми (850 млн грн) гірники отримали у п'ятницю", - додав прем'єр.

"Важливо, що народні депутати вчасно ухвалили урядовий варіант бюджету на 2021 рік. Це була спільна непроста робота, але вона була зроблена не о 5 ранку і не 31 грудня, як це робилось колись, у попередні роки", - заявив також прем'єр.

Крім цього, він вкотре заявив про реалістичніть та збалансованість бюджет-2021.

"Якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після 1 кварталу бюджет може бути і буде переглянуто, зокрема, у частині збільшення деяких соцвиплат, у тому числі підвищення зарплат для лікарів", - пояснив голова уряду.

Нагадаємо:

22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 76,3 мільярда гривень.

Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Економічна правда