НБУ відмовив білоруському бізнесмену у купівлі "БТА банку" 

Нацбанк відмовив пов’язаному з Віктором Медведчуком білоруському бізнесмену Мікалаю Варабью у набутті 100% статутного капіталу "БТА банку" через санкції ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції)", - йдеться у повідомленні регулятора.

Так, застосування санкцій до особи "є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування".

Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

Нагадаємо:

Раніше АМКУ надав дозвіл Мікалаю Варабью на купівлю контрольного пакету акцій казахського БТА Банку.

Мікалай Варабей є власником Виробничого унітарного підприємства "Нафтобітумний завод". У 2018 році Фонд держмайна не дозволив йому приватизувати "Центренерго" через зв’язки бенефіціара підприємства з Росією.

У 2019 році "Нафтобітумний завод" придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі українського ТОВ "Прикарпатзагадтранс". Цю компанію пов'язують із Віктором Медведчуком.

Економічна правда