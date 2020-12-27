Допомога в "Дії": виплачено 2,8 мільярдів для понад 354 тисяч отримувачів

Цього тижня розпочались виплати 8 тисяч матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників, станом на 24 грудня було спрямовано 2,8 мільярдів для понад 354 тисяч отримувачів.

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

Він також закликав підприємців та звичайних працівників подавати заявки, "щоб усі змогли отримати такі виплати".

Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня.

Перелік КВЕДів, які отримають допомогу, визначений у постанові Кабміну від 9 грудня (за посиланням).

Детальніша інструкція - за посиланням.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес