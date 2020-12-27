Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що промислове виробництво в листопаді цього року відновилося до рівня листопада 2019-го.

Про це він повідомив у фейсбуці.

За його словами, якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%.

"Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання в наступному році. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачені мільярди гривень підтримки", - зазначив він.

Нагадуємо:

Узимку 2018-2019 років промисловість не росла. У березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли вперше за чотири місяці – на 2,1%. У квітні зростання прискорилося до 5,2%.

Проте з травня промисловість сповільнювалася уже впродовж восьми місяців.

Наприкінці 2019 року падіння промислового виробництва набуло найвищих темпів з 2014-2015 років, коли почалася війна. У жовтні цей показник знизився на 5%, у листопаді – на 7,5%, у грудні – на 8,3%.

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