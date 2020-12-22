Банк "Аркада": Майже 200 позичальників хочуть реструктурувати іпотечні борги

Понад 190 позичальників неплатоспроможного банку "Аркада" подали заяви на реструктуризацію боргів за іпотечними кредитами.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

"Ця програма дозволяє позичальникам, які мають кредит, забезпечений іпотекою - будинком, квартирою чи іншою нерухомістю - виконати свої зобов'язання перед банком на умовах більш вигідних, ніж ті, що передбачені його кредитним договором. Скориставшись нею, боржник має можливість значно знизити фінансове навантаження та зберегти свою позитивну кредитну історію", - пояснили у Фонді.

"Фонд запрошує й інших позичальників банку "Аркада", які мають іпотечний кредит і дбають про свою репутацію, взяти участь у програмі реструктуризації та використати надані нею можливості", - додали у відомстві.

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Нагадуємо:

Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".