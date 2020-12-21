Гендиректор "Укроборонпрому" підписав наказ щодо корпоратизації

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" 21 грудня підписав наказ щодо початку перетворення концерну на холдинги, що працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Про це повідомляє Liga.net.

Юрій Гусєв, гендиректор "Укроборонпрому", підписав наказ про початок процесу корпоратизації концерну 21 грудня під час прес-конференції щодо результатів діяльності підприємства.

"Сьогодні я підписую історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну на холдинги - ефективні системи, що відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження прозорої системи корпоративного управління", - зазначив він.

Наразі у Верховній Раді знаходиться законопроєкт №3822 щодо особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. 21 грудня ВРУ постановила прийняти цей законопроєкт за основу та доручити Комітету з питань нацбезпеки опрацювати його до другого читання.

Підготовка до корпоратизацій займе декілька місяців. Гусєв сподівається, що за цей час законопроєкт пройде голосування у Раді.

Нагадаємо:

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Передбачалось, що у результаті реформи держконцерну "Укроборонпром" створять 6 галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну, а сам "Укроборонпром" ліквідують.