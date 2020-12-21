В НБУ заявили, що виконали усі структурні маяки для початку місії МВФ

НБУ виконав усі заходи, передбачені меморандумом з Міжнародним валютним фондом, щоб МВФ міг розпочати перший перегляд програми.

Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає FinClub.

"На сьогоднішній день з боку НБУ виконані всі передумови, для того щоб місія розпочала своє рев'ю. Традиційним для цього періоду часу структурним маяком є затвердження державного бюджету. Він також був затверджений. Тому з точки зору принципових і важливих речей, вони зроблені, і місія розпочинає роботу сьогодні", - розповіла Рожкова.

За її словами, одним із основних структурних маяків була розробка змін до закону "Про банки і банківську діяльність". "Цей законопроєкт зареєстрований вже у Верховній Раді", - зазначила вона.

"Другий серйозний момент - це було затвердження планів державних банків по роботі з проблемними активами. Ми також це зробили. І, до речі, державні банки дуже активно почали виконувати цей план - скорочення частки NPL в банківській системі за цей рік обумовлено саме активізацією роботи державних банків", - додала Рожкова.

"Третя виконана вимога МВФ - затвердження на Раді фінансової стабільності Плану відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладі фізичних осіб. Це також було зроблено", - підкреслила вона.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.

Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.