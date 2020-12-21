Столичний забудовник заявив про плани взятися за добудову будинків "Аркади"

Одна зі співзасновниць Stolitsa Group Владислава Молчанова на робочій зустрічі ініціативних груп повідомила, що компанія планує зайти на добудову житлових комплексів збанкрутілого банку "Аркада".

Про це йдеться у повідомленні групи інвесторів "Аркади".

Робоча зустріч ініціативних груп ЖК збанкрутілого банку "Аркада" пройшла 18 грудня. На ній були присутні представники Київської міської держадміністрації та секретар комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування. А також - представниця можливого забудовника ЖК, Владислава Молчанова - одна зі співзасновниць компанії SG Stolitsa Group.

Згідно повідомлення, Молчанова оголосила намір Stolitsa Group "зайти на добудову житлових комплексів, будівництво яких було свідомо припинено власником банка "Аркада".

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що забудовник Stolitsa Group за певних умов може взяти на себе зобов'язання із добудови житлових комплексів збанкрутілого банку "Аркада". Одна із співзасновниць Stolitsa Group Владислава Молчанова є однією із спонсорок партії "Батьківщина".

26 серпня мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" здійснити аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.

Міністерство внутрішніх справ спільно з Київською міською державною адміністрацією планує розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були кинуті забудовниками.

Економічна правда