Допомога в "Дії": На сьогодні понад 261 тисяча ФОПів і найманих працівників оформили заявки на отримання допомоги

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок "Дія".

Про повідомляється на фейсбуці прем'єр міністра.

Перелік КВЕДів, які отримають допомогу, визначений у постанові Кабміну від 9 грудня (за посиланням).

Детальніша інструкція - за посиланням.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес