Бюджет-2021: видатки на Офіс Зеленського зростуть на 39%, на ДБР – на 67%

Відповідно до ухваленого бюджету-2021, видатки на утримання Офісу президента зростуть на 39%, Офісу генпрокурора - на 46%, Держбюро розслідувань - на 67%.

Про це йдеться у статті ЕП.

"В умовах нестачі грошей у бюджеті, зокрема на закупівлю вакцини від коронавірусу та виплату субсидій, влада не забула попіклуватися про себе та силові органи.

У 2021 році видатки на утримання Офісу президента зростуть на 39%, Офісу генпрокурора – на 46%, Державного бюро розслідувань – на 67%.

Навіть на Державну фіскальну службу, яка перебуває на стадії ліквідації і має зникнути після створення Бюро економічної безпеки, у 2021 році планують витратити 1,32 млрд грн – на 42% більше, ніж у 2020-му", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у 2021 році в Україні з'являться й нові органи влади. Окрім Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію, створять Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини - на їх діяльність витратять 590 млн грн.

Читайте детальніше в статті: Ухвалили. Що отримають українці від бюджету 2021 року

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Повідомлялось, що видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік до першого читання збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Економічна правда