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Україна дорозміщує євробондів на 500 мільйонів доларів до 2033 року - ЗМІ

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:26
 

Україна дорозміщує євробонди вартістю 500 мільйонів доларів зі строком погашення у 2033 році.

Про це повідомляють "Інтерфакс-Україна", "Liga.net" з посиланням на власні джерела, а також Reuters з посиланням на International Financing Review. 

Орієнтована прибутковість євробондів - 6,4%. Організаторами розміщення виступають BNP Paribas і Goldman Sachs.

Нагадаємо:

3 грудня Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.

У липні Мінфін успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

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євробонди

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