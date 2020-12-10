Новини 10 грудня: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає, у США почали торгувати ф'ючерсами на воду

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про залізничні квитки. Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня на 2% щомісячно, що принесе компанії понад півмільярда гривень доходів.

Про безробіття. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після карантину "вихідного дня" ВВП не постраждав, але є другий пік звернень за допомогою по безробіттю.

Про Бахматюка. У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, розцінивши дії "окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину".

Про непрацюючий Facebook. Користувачі у всьому світі зіткнулись із проблемами у роботі різних платформ компанії Facebook: Messenger, Instagram, Whatsapp та безпосередньо на самому Facebook.

Про ф'ючерси на воду. Вода поповнила ряд ресурсів, поряд із нафтою та золотом, що торгуються на Wall Street - все це через екологію.

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