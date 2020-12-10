Шмигаль про карантин вихідного дня: ВВП не постраждав, але маємо другий пік безробіття

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після карантину "вихідного дня" ВВП не постраждав, але є другий пік звернень по безробіттю.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Зараз треба зазначити, що карантин вихідного дня значного впливу на економіку загалом не здійснив. Чому? Бо загалом ВВП змінилось дуже мало від нього. Найперше тому, що був робочий тиждень, коли люди могли купити усе потрібне. Тобто споживання загалом постраждало мало.

Але найбільше постраждала сфера обслуговування і сфера розваг, де задіяна велика кількість людей і робочих місць. Тобто вплив на ВВП країни загалом був незначний, але вплив на кількість робочих місць – доволі відчутний", - пояснив прем'єр.

"Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відслідковується по графіках. На початок карантину у нас була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, сьогодні – 420 тисяч. Ще місяць тому було 396.

Ви бачите – після карантину вихідного дня цифра виросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень по безробіттю: перший був після початку карантину. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону, люди стають на реєстрацію. Але в цих коливаннях безробіття є і карантин вихідного дня", - додав голова уряду.

За його словами, від початку карантину працевлаштували 440 тисяч людей.

"Тобто 440 тисяч людей отримали офіційне працевлаштування через центри зайнятості. На різні місця і в різних галузях: і в агро, і в будівництві... Звичайно, "Велике будівництво" дало свій внесок сюди і значний", - сказав Шмигаль.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Прем'єр Денис Шмигаль: Карантин вихідного дня – це український продукт

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Нагадаємо:

У Мінекономіки заявили, що впровадження карантину "вихідного дня" у листопаді не матиме суттєвого впливу на економічні підсумки 2020 року - за оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 в.п. у розрахунку за рік.

Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня, але уряд вирішив не продовжувати його.

Економічна правда