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Усі платформи Facebook зазнають глобальних перебоїв у роботі

Четвер, 10 грудня 2020, 13:52

10 грудня користувачі у всьому світі зіткнулись із проблемами у роботі різних платформ компанії Facebook: Messenger, Instagram, Whatsapp та безпосередньо на самому Facebook.

Про це повідомляє трекер проблем у роботі онлайн-ресурсів Downdetector.

Схоже, що епіцентр проблем із Facebook знаходиться у Європі: Польща, Британія, Португалія, Данія, Бельгія та Нідерланди - усі охоплені збоями у роботі.

 

Користувачі найбільше скаржаться на неможливість зайти на платформу, збої у відправленні повідомлень.

Facebook наразі ситуацію не коментує.

 

Економічна правда

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