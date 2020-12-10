Усі платформи Facebook зазнають глобальних перебоїв у роботі
Четвер, 10 грудня 2020, 13:52
10 грудня користувачі у всьому світі зіткнулись із проблемами у роботі різних платформ компанії Facebook: Messenger, Instagram, Whatsapp та безпосередньо на самому Facebook.
Про це повідомляє трекер проблем у роботі онлайн-ресурсів Downdetector.
Схоже, що епіцентр проблем із Facebook знаходиться у Європі: Польща, Британія, Португалія, Данія, Бельгія та Нідерланди - усі охоплені збоями у роботі.
Користувачі найбільше скаржаться на неможливість зайти на платформу, збої у відправленні повідомлень.
Facebook наразі ситуацію не коментує.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua