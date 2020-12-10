На біржі вперше придбали ф’ючерси на воду
Вода поповнила ряд ресурсів, поряд із нафтою та золотом, що торгуються на Wall Street - все це через екологію.
Про це пише Bloomberg.
Екологічний стан планети може призвести до того, що вода стане рідкісним ресурсом у дедалі більшій частині світу. Контракти на воду було своєрідною реакцією на восьмирічні посухи у Каліфорнії та нищівні пожежі у регіоні цьогоріч.
Такі контракти можуть допомогти зменшити ризики змін на водні ресурси для великих споживачів, як-от мигдальних ферм
Аналітики кажуть, що разом кліматичні зміни, посухи та зростання кількості населення у світі зроблять питання цінності води одним із основних питань у найближчі декілька років. А ринок таких ф’ючерсів, відповідно, лише зростатиме.
Перші контракти виставила на продаж CME Group Inc. Ціна за 1 метр кубічний води - близько 0,4 долларів. Ф’ючерси пов’язані з Індексом Nasdaq Veles California Water Index, що вимірює зважену середню ціну води.
Цього тижня були укладені перші дві угоди.
На сьогодні 2 мільярди людей проживають у місцевості з проблемами доступу до води, а дві третини населення світу можуть зіткнутися з браком водних ресурсів упродовж 4 років.
Хоч водні контракти і допомагають виробникам пом’якшити цінові ризики, професор Стенфордського університету Варто Томпсон не вважає, що вони сильно вплинуть на ринок. "Поява ф’ючерсів на воду не змінює ризиків, що пов’язані з меншою пропозицією води у світі - вони просто є реакцією на ці процеси", - зауважив він.
Економічна правда
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