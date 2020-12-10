Moody’s підвищив рейтинг Приватбанку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги "Приватбанку", зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті з "Саа1" до "В3", прогноз - стабільний.

Про це йдеться в офіційному повідомленні фінустанови.

Зазначається, що 10 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги Приватбанку, зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів у іноземній валюті з "Саа1" до "В3" зі стабільним прогнозом.

У Moody's кажуть, що підвищення рейтингів Приватбанку до рівня суверенного рейтингу України обумовлені змінами методології визначення рейтингів банків на ринках, зокрема, найсильніші фінансові установи країни відтепер можуть мати рейтинги, які відповідають чи перевищують суверенний рейтинг.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда